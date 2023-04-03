Павар рассказал, как узнал об увольнении Нагельсманна

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар рассказал, как футболисты команды узнали об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера. Напомним, немца заменил его соотечественник Томас Тухель, который уже добыл первую победу во главе клуба в матче против дортмундской «Боруссии».

«Игроки узнали об этом точно так же, как и вы. Мы увидели статьи, а затем всё было объявлено официально. Я хочу поблагодарить Нагельсманна и его тренерский штаб. Он обещал мне, что я буду играть в схеме с тремя центральными защитниками и сделал это. Это была моя любимая роль. Хочу пожелать Юлиану всего наилучшего», – цитирует Павара Telefoot.