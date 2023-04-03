«Бавария» обсудит с Тухелем потенциальный выкуп Канселу

Мюнхенская «Бавария» намерена обсудить со своим новым тренером Томасом Тухелем будущее защитника Жоау Канселу, который присоединился к команде в январе на правах аренды из «Манчестер Сити».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что в этом или следующем месяце руководство «Баварии» проведёт переговоры с главным тренером Томасом Тухелем, где будет обсуждаться будущее Канселу. В данный момент «красная машина» не намерена выкупать игрока за 70 миллионов евро, клуб никогда не рассматривал эту возможность. «Бавария» надеется, что сумму удастся снизить с помощью переговоров с «Манчестер Сити».

Канселу с момента перехода в «Баварию» отметился голом и двумя ассистами в Бундеслиге.