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Чемпионат Германии. Бундеслига

Спортивный директор «Айнтрахта» Крёше: «Камада, скорее всего, покинет нас в конце сезона»

03 Апреля 2023 • 12:00 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
08.04 16:30

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Крёше подтвердил, что полузащитник Даити Камада покинет команду в конце сезона на правах свободного агента. Напомним, у японца заканчивается контракт с «орлами».

«Ситуация такова, что Камада, скорее всего, покинет нас в конце сезона», – цитирует Крёше ZDF Sportstudio.

Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Камада является дортмундская «Боруссия», которая продолжает вести переговоры с футболистом по поводу трансфера на правах свободного агента. На Даити ранее также претендовала каталонская «Барселона», но команда Хави Эрнандеса в последнее время охладила интерес к игроку.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Даити Камада Маркус Крёше
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БАЙЕР Л АЙНТРАХТ ФР
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