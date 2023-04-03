Спортивный директор «Айнтрахта» Крёше: «Камада, скорее всего, покинет нас в конце сезона»

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Крёше подтвердил, что полузащитник Даити Камада покинет команду в конце сезона на правах свободного агента. Напомним, у японца заканчивается контракт с «орлами».

«Ситуация такова, что Камада, скорее всего, покинет нас в конце сезона», – цитирует Крёше ZDF Sportstudio.

Наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры Камада является дортмундская «Боруссия», которая продолжает вести переговоры с футболистом по поводу трансфера на правах свободного агента. На Даити ранее также претендовала каталонская «Барселона», но команда Хави Эрнандеса в последнее время охладила интерес к игроку.