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Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар оценил тренерский уровень Тухеля

03 Апреля 2023 • 11:12 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар поделился мнением о новом главном тренере команды Томасе Тухеле.

«Тухель? Это великолепный специалист. Он доказал свой класс в «Челси» и «ПСЖ». У Томаса такой же менталитет, как у нашей команды. Тухель всегда хочет побеждать», - передает слова французского защитника Telefoot в социальных сетях.

Тухель возглавил «Баварию» около недели назад, сменив у руля команды Юлиана Нагельсманна. В первом матче под его руководством мюнхенский клуб отпраздновал уверенную победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2. Благодаря этому успеху «Бавария» вернула себе лидерство в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Бенжамен Павар
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