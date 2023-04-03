Павар оценил тренерский уровень Тухеля

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар поделился мнением о новом главном тренере команды Томасе Тухеле.

«Тухель? Это великолепный специалист. Он доказал свой класс в «Челси» и «ПСЖ». У Томаса такой же менталитет, как у нашей команды. Тухель всегда хочет побеждать», - передает слова французского защитника Telefoot в социальных сетях.

Тухель возглавил «Баварию» около недели назад, сменив у руля команды Юлиана Нагельсманна. В первом матче под его руководством мюнхенский клуб отпраздновал уверенную победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2. Благодаря этому успеху «Бавария» вернула себе лидерство в Бундеслиге.