Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» объявил об уходе Арангиса официально

03 Апреля 2023 • 08:02 Комментировать

Леверкузенский «Байер» расстался с хавбеком Чарлес Арангисом. Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны досрочно расторгли трудовое соглашение, которое было рассчитано до конца нынешнего сезона.

33-летний чилиец недолго оставался без клуба. Арангис в статусе свободного агента вернулся в «Интернасьонал», за который выступал до переезда в Леверкузен. Полузащитник заключил с клубом контракт до середины 2025 года.

В общей сложности Арангис принял участие в 214 поединках за «фармацевтов», в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и 28 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чарлес Арангис Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Апреля
08:02 · Германия. Бундеслига
«Байер» объявил об уходе Арангиса официально
07:42 · Германия. Бундеслига
Зоммер: «Не было ощущения, что Нагельсманн потерял авторитет в «Баварии»
07:24 · Германия. Бундеслига
Горецка высказался об отставке Нагельсманна из «Баварии»
01:38 · Германия. Бундеслига
Кан: «Титул Бундеслиги не выигрывается сам собой»
00:37 · Германия. Бундеслига
Стало известно, от чего зависит будущее Павара в «Баварии»
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не планирует выкупать Канселу
02 Апреля
21:43 · Германия. Бундеслига
Павар: «Сейчас я не обсуждаю новый контракт с «Баварией»
21:21 · Германия. Бундеслига
Кан: «Уверен, Нагельсманн добьётся успеха в будущем»
20:55 · Англия. Премьер-лига
Стали известны условия возможного назначения Гласнера в «Тоттенхэм»
20:48 · Англия. Премьер-лига
Кан отреагировал на слухи об интересе «Баварии» к Хаверцу
20:29 · Германия. Бундеслига
Штанга и ВАР помешали «Вердеру» отыграть два мяча у «Хоффенхайма»
18:37 · Германия. Бундеслига
Канселу снова недоволен – теперь в «Баварии» 1
18:28 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха сыграли на ноль
14:53 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн через агентство раскритиковал «Баварию» после увольнения
14:45 · Германия. Бундеслига
Член правления «Баварии» намекнул, что Нагельсманна не уволили бы, если бы не лыжный отпуск
Все новости
Рекомендуем