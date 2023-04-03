Леверкузенский «Байер» расстался с хавбеком Чарлес Арангисом. Как сообщается на официальном сайте клуба, стороны досрочно расторгли трудовое соглашение, которое было рассчитано до конца нынешнего сезона.

33-летний чилиец недолго оставался без клуба. Арангис в статусе свободного агента вернулся в «Интернасьонал», за который выступал до переезда в Леверкузен. Полузащитник заключил с клубом контракт до середины 2025 года.

В общей сложности Арангис принял участие в 214 поединках за «фармацевтов», в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и 28 результативных передач.