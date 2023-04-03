Зоммер: «Не было ощущения, что Нагельсманн потерял авторитет в «Баварии»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Янн Зоммер поделился мнением об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

«У меня никогда не было ощущения, что Нагельсманн потерял авторитет в раздевалке команды. Он имеет непосредственное участие в нашей последней победе над Дортмундом. Нельзя так быстро стереть то, что было раньше», - передает слова вратаря инсайдер Макс Кох в своих социальных сетях.

Нагельсманна отправили в отставку после поражения от леверкузенского «Байера» (1:2). На освободившееся место был назначен бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель.