Горецка высказался об отставке Нагельсманна из «Баварии»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка поделился мнением о смене главного тренера команды. На прошлой неделе клуб уволил Юлиана Нагельсманна, а на его место назначил Томаса Тухеля.

«Новый наставник отлично подготовил нас к игре с «Боруссией» за короткий промежуток. При этом хочу отметить вклад в наш успех Наельсманна. Этот специалист отдавал себя команде полностью. Хочу сказать ему спасибо за его работу», - передает слова полузащитника Sport.de.

Напомним, что «Бавария» победила «Боруссию» со счетом 4:2. Благодаря этому успеху мюнхенцы вернули себе лидерство в Бундеслиге.