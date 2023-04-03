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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка высказался об отставке Нагельсманна из «Баварии»

03 Апреля 2023 • 07:24 Комментировать

Хавбек мюнхенской «Баварии» Леон Горецка поделился мнением о смене главного тренера команды. На прошлой неделе клуб уволил Юлиана Нагельсманна, а на его место назначил Томаса Тухеля.

«Новый наставник отлично подготовил нас к игре с «Боруссией» за короткий промежуток. При этом хочу отметить вклад в наш успех Наельсманна. Этот специалист отдавал себя команде полностью. Хочу сказать ему спасибо за его работу», - передает слова полузащитника Sport.de.

Напомним, что «Бавария» победила «Боруссию» со счетом 4:2. Благодаря этому успеху мюнхенцы вернули себе лидерство в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Юлиан Нагельсманн
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