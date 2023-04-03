Кан: «Титул Бундеслиги не выигрывается сам собой»

Глава правления «Баварии» Оливер Кан поделился мыслями о борьбе за чемпионство в Бундеслиге.

Недавно мюнхенский коллектив вернул себе первую строчку в турнирной таблице, обыграв главного конкурента – дортмундскую «Боруссию» (4:2). Отрыв между командами за восемь туров до финиша составляет два очка.

«Для нас чемпионский титул Бундеслиги так же важен, как и другие трофеи, – рассказывает Кан. – Работа над достижением этой цели ведётся на протяжении всего года, поэтому добиться успеха в чемпионате очень важно. Победа в Бундеслиге – это не само собой разумеющееся явление для «Баварии», – заявил в интервью Sky90 легендарный экс-голкипер.