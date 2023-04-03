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Стало известно, от чего зависит будущее Павара в «Баварии»

03 Апреля 2023 • 00:37 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
08.04 16:30

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар пока не определился со своим будущим.

Недавно игрок заявил, что в настоящий момент не ведёт переговоров с клубом о новом контракте, в то время как действующий договор истекает уже в 2024 году. Согласно сведениям Kicker, стороны временно приостановили обсуждения, но планируют вернуться к ним. Решение 27-летнего француза будет зависеть от того, какую роль отводит ему новый наставник команды Томас Тухель в своих долгосрочных планах.

Бенжамен Павар принял участие в 33 матчах «Баварии» в текущем сезоне, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Бенжамен Павар
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