Павар: «Сейчас я не обсуждаю новый контракт с «Баварией»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Соглашение 27-летнего футболиста истекает в июне 2024 года. По слухам, «Бавария» может продать француза уже предстоящим летом, если тот не подпишет новый договор. На игрока претендуют «Барселона» и «Интер».

«На данный момент я не веду переговоров с клубом о продлении контракта. Мы полностью сосредоточены на выполнении наших целей на текущий сезон. Я делаю всё, чтобы быть максимально полезным для команды, помогать выигрывать трофеи. Что будет дальше – увидим летом», – сказал в интервью Telefoot футболист мюнхенцев.