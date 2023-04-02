Кан: «Уверен, Нагельсманн добьётся успеха в будущем»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан снова рассказал о решении клуба расстаться с Юлианом Нагельсманном.

Руководство мюнхенского гранда решило отправить тренера в отставку, чтобы назначить на его место Томаса Тухеля. В первом матче после перестановки «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией» (4:2) и вернулась на первую строчку в Бундеслиге.

«Мы были уверены в Юлиане, считали его правильным человеком для должности тренера «Баварии». Мы всегда рассчитываем на долгосрочное сотрудничество, и так же было в случае с Нагельсманном. Уверен, он продолжит развиваться и добьётся успехов в будущем», – поведал в интервью Sky90 Кан.