Штанга и ВАР помешали «Вердеру» отыграть два мяча у «Хоффенхайма»

26-й тур чемпионата Германии завершился матчем представителей нижней части таблицы, «Вердера» и «Хоффенхайма». Бременцы выглядели острее, но забили только раз, при этом гости превратили в голы оба удара в створ. В начале второго тайма в воздухе здорово сыграли Андрей Крамарич и Кристоф Баумгартнер. Под конец игры Амос Пипер также головой отыграл один мяч, а Максимилиан Арнольд пробил в штангу. «Вердер» едва не спасся в компенсированное время, при этом ВАР помог арбитру отменить пенальти в ворота гостей.
2:1, «Хоффенхайм» в трех очках от стыковых матчей, соперник - 11-й.
Протокол игры
|50'Крамарич Андрей (0:1)
|52'Баумгартнер Кристоф (0:2)
|(1:2) Пипер Амос76'
Павленка Иржи•Велькович Милош•Штарк Никлас75' (Филипп Максимилиан (75') •Фридль Марко•Вайзер Митчелл•Шмид Романо 28'59' (Биттенкорт Леонардо (59') • 90'Гросс Кристиан75' (Пипер Амос (75') •Шмидт Никлас 54'60' (Стаге Йенс (60') •Юнг Антони90' (Динкчи Эрен (90') •Фюллькруг Никлас•Дукш Марвин
Бауманн Оливер•Фогт Кевин•Брукс Джон•Акпогума Кевин76' (Кабак Озан (76') •Кадержабек Павел•Крамарич Андрей•Гайгер Деннис• 90'Беккер Финн67' (Дилейни Томас (67'•Нсоки Стенли81') • 82'Анхелиньо Хосе81' (Штиллер Анджело (81') •Баумгартнер Кристоф 63'67' (Асллани Фисник (67') •Бебу Ила 57'
Запасные: Бишоф Том•Филипп Лука•Бисакшич Эрмин•Тохумджу Умут
02 апреля. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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