Штанга и ВАР помешали «Вердеру» отыграть два мяча у «Хоффенхайма»

26-й тур чемпионата Германии завершился матчем представителей нижней части таблицы, «Вердера» и «Хоффенхайма». Бременцы выглядели острее, но забили только раз, при этом гости превратили в голы оба удара в створ. В начале второго тайма в воздухе здорово сыграли Андрей Крамарич и Кристоф Баумгартнер. Под конец игры Амос Пипер также головой отыграл один мяч, а Максимилиан Арнольд пробил в штангу. «Вердер» едва не спасся в компенсированное время, при этом ВАР помог арбитру отменить пенальти в ворота гостей.

2:1, «Хоффенхайм» в трех очках от стыковых матчей, соперник - 11-й.