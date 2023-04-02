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Чемпионат Германии. Бундеслига

Штанга и ВАР помешали «Вердеру» отыграть два мяча у «Хоффенхайма»

02 Апреля 2023 • 20:29 Комментировать
Вердер
1:2
Хоффенхайм
окончен

26-й тур чемпионата Германии завершился матчем представителей нижней части таблицы, «Вердера» и «Хоффенхайма». Бременцы выглядели острее, но забили только раз, при этом гости превратили в голы оба удара в створ. В начале второго тайма в воздухе здорово сыграли Андрей Крамарич и Кристоф Баумгартнер. Под конец игры Амос Пипер также головой отыграл один мяч, а Максимилиан Арнольд пробил в штангу. «Вердер» едва не спасся в компенсированное время, при этом ВАР помог арбитру отменить пенальти в ворота гостей.

2:1, «Хоффенхайм» в трех очках от стыковых матчей, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Вердер1:2Хоффенхайм
  50'Крамарич Андрей (0:1)
  52'Баумгартнер Кристоф (0:2)
(1:2) Пипер Амос76'  
Павленка ИржиВелькович МилошШтарк Никлас 75' (Филипп Максимилиан ( 75') Фридль МаркоВайзер МитчеллШмид Романо  28' 59' (Биттенкорт Леонардо ( 59'  90') Гросс Кристиан 75' (Пипер Амос ( 75') Шмидт Никлас  54' 60' (Стаге Йенс ( 60') Юнг Антони 90' (Динкчи Эрен ( 90') Фюллькруг НикласДукш Марвин
Запасные: Fabio ChiarodiaЦеттерер МихаэльГруев ИлияМбом Жан-Мануэль
Бауманн ОливерФогт КевинБрукс ДжонАкпогума Кевин 76' (Кабак Озан ( 76') Кадержабек ПавелКрамарич АндрейГайгер Деннис  90'Беккер Финн 67' (Дилейни Томас ( 67'Нсоки Стенли 81'  82') Анхелиньо Хосе 81' (Штиллер Анджело ( 81') Баумгартнер Кристоф  63' 67' (Асллани Фисник ( 67') Бебу Ила  57'
Запасные: Бишоф ТомФилипп ЛукаБисакшич ЭрминТохумджу Умут
02 апреля. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".

 

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