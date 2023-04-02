Нагельсманн через агентство раскритиковал «Баварию» после увольнения

Во время мартовской паузы на матчи сборных «Бавария» сменила тренера – Юлиан Нагельсманн был уволен, а команду принял Томас Тухель. Агентство Sports 360, которое работает с Нагельсманном, обрушилось с критикой на мюнхенский клуб. Суть претензий в том, что решение об увольнении тренера просочилась в СМИ задолго до того, как Нагельсманн об этом узнал от своих – теперь уже бывших – работодателей.

«Никаких попыток связаться со стороны «Баварии» не было. Когда об увольнении заговорили СМИ, сторона Нагельсманна сама связалась с директором клуба Хасаном Салихамиджичем», - сообщили в Sports 360 немецкому Sky.

Член правления «Баварии» намекнул, что Нагельсманна не уволили бы, если бы не лыжный отпуск