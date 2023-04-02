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Член правления «Баварии» намекнул, что Нагельсманна не уволили бы, если бы не лыжный отпуск

02 Апреля 2023 • 14:45 Комментировать

Член правления «Баварии» Ули Хёнесс высказался о недавнем увольнении Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера.

«Нагельсманну не следовало ехать в лыжный отпуск после поражения в Леверкузене. Если бы он остался в Мюнхене, с ним бы встретились в понедельник или во вторник и поговорили бы. И кто знает, что бы тогда случилось», - сказал Хёнесс, чьи слова приводит Kicker.

Новым главным тренером «Баварии» стал Томас Тухель. В первом матче под руководством этого специалиста мюнхенцы обыграли на своём поле дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:2.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 4 апреля – против «Фрайбурга» в Кубке Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Юлиан Нагельсманн
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