Член правления «Баварии» намекнул, что Нагельсманна не уволили бы, если бы не лыжный отпуск

Член правления «Баварии» Ули Хёнесс высказался о недавнем увольнении Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера.

«Нагельсманну не следовало ехать в лыжный отпуск после поражения в Леверкузене. Если бы он остался в Мюнхене, с ним бы встретились в понедельник или во вторник и поговорили бы. И кто знает, что бы тогда случилось», - сказал Хёнесс, чьи слова приводит Kicker.

Новым главным тренером «Баварии» стал Томас Тухель. В первом матче под руководством этого специалиста мюнхенцы обыграли на своём поле дортмундскую «Боруссию» со счётом 4:2.

Ближайший матч «Бавария» проведёт 4 апреля – против «Фрайбурга» в Кубке Германии.