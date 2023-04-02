Киммих отметил вклад Тухеля в победу над «Боруссией»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал о подготовке к матчу с дортмундской «Боруссией» под руководством нового главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Тухель хорошо подготовил нас к игре с «Боруссией» за очень короткий отрезок времени. Но это не значит, что все наработки, которые были у предыдущего тренера, удалены. Отставка наставника – всегда эмоциональная история. Это не всегда говорит в пользу футболистов. Это показывает, что мы не всегда лучшим образом выполняли свою работу», - цитирует Киммиха Kicker.

Напомним, что «Бавария» отпраздновала победу над «Боруссией» со счетом 4:2.