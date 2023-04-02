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Тренер «Боруссии» прокомментировал поражение от «Баварии»

02 Апреля 2023 • 10:59 Комментировать

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич пообщался с представителями СМИ после матча с мюнхенской «Баварией». Встреча завершилась поражением «шмелей» со счетом 2:4.

«Будет глупо говорить, что первые 15 минут мы провели хорошо. Команде понадобилось много времени, чтобы отреагировать на свои ошибки. Соперник очень быстро довел счет до 0:3.

После перерыва у нас получилось перестроиться. Очень досадное поражение, мы едем домой в плохих чувствах. У нас были совершенно другие планы на эту игру», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Благодаря победе «Бавария» обогнала «Боруссию» на два балла и захватила лидерство в турнирной таблице Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Эдин Терзич
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