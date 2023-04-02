Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель оценил первую победу в «Баварии»

02 Апреля 2023 • 07:32 Комментировать

В центральном матче 26-го тура Бундеслиги «Бавария» отпраздновала домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2. Своими впечатлениям от встречи поделился новый главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

«Это был отличный шаг в исполнении «Баварии». Но мы хотели добиться еще большего доминирования. У нас было много потерь мяч, еще есть над чем работать. Но команда была полностью настроена на выполнение поставленной задачи. Это самый главный момент. Теперь «Бавария» занимает первое место. Это нас немного успокаивает», - передает слова тренера Sky Sport.

Стоит отметить, что это был дебютный матч для Тухеля у руля мюнхенского коллектива.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.04.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М Боруссия М
2.17 3.60 3.35
Видео
02.04.23 в 18:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.55 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
07:32 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил первую победу в «Баварии»
07:15 · Германия. Бундеслига
Тухель дал комментарий по отставке Нагельсманна из «Баварии»
07:05 · Германия. Бундеслига
Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсману
03:06 · Германия. Бундеслига
Тухель выдал рекордный дебют в «Баварии»
01 Апреля
20:45 · Германия. Бундеслига
У Азмуна голевое действие в четырёх последних матчах за «Байер» из пяти
20:19 · Германия. Бундеслига
На матче «Шальке» умер болельщик
19:49 · Германия. Бундеслига
Гол дня в дебютном матче Тухеля: Упамекано забил «Боруссии» со своей половины поля
19:31 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Локомотива» может получить работу в Бундеслиге
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
18:34 · Германия. Бундеслига
Дебютант Тухель выбрал состав «Баварии» на матч с «Боруссией»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» успел отыграть оба гола у «Аугсбурга»
18:28 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» сокрушительно проиграл «Майнцу»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» не смог дожать «Герту»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Унион» за тайм разгромил «Штутгарт»
18:25 · Германия. Бундеслига
Гол Азмуна помог «Байеру» прервать успешную серию «Шальке»
Все новости
Рекомендуем