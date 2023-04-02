Тухель оценил первую победу в «Баварии»

В центральном матче 26-го тура Бундеслиги «Бавария» отпраздновала домашнюю победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 4:2. Своими впечатлениям от встречи поделился новый главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

«Это был отличный шаг в исполнении «Баварии». Но мы хотели добиться еще большего доминирования. У нас было много потерь мяч, еще есть над чем работать. Но команда была полностью настроена на выполнение поставленной задачи. Это самый главный момент. Теперь «Бавария» занимает первое место. Это нас немного успокаивает», - передает слова тренера Sky Sport.

Стоит отметить, что это был дебютный матч для Тухеля у руля мюнхенского коллектива.