Тухель дал комментарий по отставке Нагельсманна из «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о бывшем главном тренере команды Юлиане Нагельсманне после победного матча 26-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (4:2).

«Понимаю, что чувствует Нагельсманн. Я уже два раза попадал в подобную ситуацию. Но такова карьера тренера. Команда приложит максимум усилий, чтобы успешно завершить нынешний сезон ради Юлиана», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

Благодаря вчерашней победе «Бавария» обошла «Боруссию» и вернула себе лидерство в турнирной таблице. Подопечные Тухеля опережают «шмелей» на два балла.