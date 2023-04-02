Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсману

02 Апреля 2023 • 07:05 Комментировать
Фрайбург
...
Бавария
08.04 16:30

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар посвятил победу в важнейшем матче Бундеслиги над «Боруссией» из Дортмунда (4:2) уже бывшему наставнику мюнхенцев Юлиану Нагельсману.

«Мы в команде сильно удивились увольнению Нагельсмана и его помощников. Хочу посвятить эту победу им. Это футбол и не игроки принимают подобные решения», - цитирует игрока Bayern & Germany.

Напомним, что 24 марта «Бавария» распрощалась в Нагельсманом и оперативно пригласила на его место другого авторитетного специалиста Томаса Тухеля.

В первом же матче при Тухеле мюнхенцы вернули себе первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, классически расправившись с конкурентами из Дортмунда.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Бенжамен Павар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАЙБУРГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.04.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М Боруссия М
2.17 3.60 3.35
Видео
02.04.23 в 18:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.55 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
07:32 · Германия. Бундеслига
Тухель оценил первую победу в «Баварии»
07:15 · Германия. Бундеслига
Тухель дал комментарий по отставке Нагельсманна из «Баварии»
07:05 · Германия. Бундеслига
Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсману
03:06 · Германия. Бундеслига
Тухель выдал рекордный дебют в «Баварии»
01 Апреля
20:45 · Германия. Бундеслига
У Азмуна голевое действие в четырёх последних матчах за «Байер» из пяти
20:19 · Германия. Бундеслига
На матче «Шальке» умер болельщик
19:49 · Германия. Бундеслига
Гол дня в дебютном матче Тухеля: Упамекано забил «Боруссии» со своей половины поля
19:31 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Локомотива» может получить работу в Бундеслиге
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
18:34 · Германия. Бундеслига
Дебютант Тухель выбрал состав «Баварии» на матч с «Боруссией»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» успел отыграть оба гола у «Аугсбурга»
18:28 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» сокрушительно проиграл «Майнцу»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» не смог дожать «Герту»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Унион» за тайм разгромил «Штутгарт»
18:25 · Германия. Бундеслига
Гол Азмуна помог «Байеру» прервать успешную серию «Шальке»
Все новости
Рекомендуем