Павар посвятил победу над «Боруссией» Нагельсману

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар посвятил победу в важнейшем матче Бундеслиги над «Боруссией» из Дортмунда (4:2) уже бывшему наставнику мюнхенцев Юлиану Нагельсману.

«Мы в команде сильно удивились увольнению Нагельсмана и его помощников. Хочу посвятить эту победу им. Это футбол и не игроки принимают подобные решения», - цитирует игрока Bayern & Germany.

Напомним, что 24 марта «Бавария» распрощалась в Нагельсманом и оперативно пригласила на его место другого авторитетного специалиста Томаса Тухеля.

В первом же матче при Тухеле мюнхенцы вернули себе первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, классически расправившись с конкурентами из Дортмунда.