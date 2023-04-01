У Азмуна голевое действие в четырёх последних матчах за «Байер» из пяти

Прекрасно знакомый российскому болельщику форвард «Байера» Сердар Азмун сегодня вечером помог своей команде разгромить «Шальке» в рамках 26 тура Бундеслиги. Иранец отличился в компенсированное время матча, сделав счёт разгромным – 3:0.
Таким образом, Азмун записал на свой счёт голевое действие в четырёх из последних пяти проведённых матчей в Бундеслиге (у него три гола и один ассист). А в единственном из списка матче без результативных действий он пробыл на футбольном поле всего пару минут.
Всего у Азмуна набралось четыре гола и два ассиста в 24 матчах в чемпионате Германии, однако что касается сыгранных минут, то суммарно он провел на поле чуть больше 10 полных матчей (это 933 минуты).
Гол Азмуна помог «Байеру» прервать успешную серию «Шальке»
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