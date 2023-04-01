Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» не смог дожать «Герту»

01 Апреля 2023 • 18:27 Комментировать

В 26-м туре Бундеслиги «Фрайбург» принимал представителя тройки худших команд, «Герту». Хозяева доминировали и могли рассчитывать на победу, тем более что и вели в счете после удара Винценцо Грифо на 52-й минуте, но противник усилиями Жессика Нганкама отыгрались и удержали ничью.

«Фрайбург» остается четвертым, «Герта» - третья с конца.

Протокол игры  
Фрайбург1:1Герта
(1:0) Грифо Винченцо52'  
  77'Нганкам Жессик (1:1)
Флеккен МаркГульде Мануэль  28'Гинтер МаттиасШмидт Кеннет 58' (Шмид Жонатан ( 58') Сильдиллия КилианнЭггештайн МаксимилианХёфлер НиколасГюнтер КристианДоан РицуХёлер Лукас 85' (Петерсен Нильс ( 85') Грифо Винченцо
Запасные: Чон У-Ён IIРохль МерлинКайтель ЯнникЭзеквем КимберлиВайсхаупт НоаУфофф БенджаминШаллаи Роланд
Кристенсен ОливерУремович Филип 76' (Нидерлехнер Флориан ( 76') Кемпф Марк-ОливерДордой МартонКенни ДжонджоТусар ЛюкаДжигерджи Толга 67' (Сердар Суат ( 67') Боатенг Кевин-Принс 67' (Нганкам Жессик ( 67') Платтенхардт МарвинЛукебакио ДодиКанга Вилфрид 87' (Рохель Агустин ( 87')
Запасные: Пекарик ПетерМиттельштедт МаксимилианЯрстейн РунеЭрнст ТьяркШерхант Дерри
01 апреля. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Герта Фрайбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Герта Герта
1
1
1.71 3.90 5.00
Видео
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург Аугсбург
2
2
1.60 4.30 5.40
Видео
Окончен
Унион Берлин Унион Берлин
Штутгарт Штутгарт
3
0
1.94 3.55 4.10
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Майнц Майнц
0
3
1.43 4.90 7.20
Видео
Окончен
Шальке 04 Шальке 04
Байер Л Байер Л
0
3
3.85 3.70 1.96
Видео
13 мин
Бавария Бавария
Боруссия Д Боруссия Д
0
0
1.50 5.20 5.60
Видео
02.04.23 в 16:30
Кёльн Кёльн
Боруссия М Боруссия М
2.17 3.60 3.35
Видео
02.04.23 в 18:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.55 3.50 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
19:31 · Германия. Бундеслига
Экс-тренер «Локомотива» может получить работу в Бундеслиге
19:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:34 · Германия. Бундеслига
Дебютант Тухель выбрал состав «Баварии» на матч с «Боруссией»
18:31 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» успел отыграть оба гола у «Аугсбурга»
18:28 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» сокрушительно проиграл «Майнцу»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» не смог дожать «Герту»
18:26 · Германия. Бундеслига
«Унион» за тайм разгромил «Штутгарт»
18:25 · Германия. Бундеслига
Гол Азмуна помог «Байеру» прервать успешную серию «Шальке»
13:11 · Германия. Бундеслига
Дест не хочет переходить в «Унион» Берлин
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продаст Забитцера, если получит подходящее предложение»
12:18 · Германия. Бундеслига
Лам отреагировал на увольнение Нагельсманна из «Баварии»
12:09 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани выбрал между «Баварией», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»
11:47 · Германия. Бундеслига
«Реал» может потратить 40 млн евро на нового защитника
11:04 · Германия. Бундеслига
Ковач: «Я знаю, что почувствовал Нагельсманн после увольнения»
10:49 · Германия. Бундеслига
Тюрам не перейдёт в «Интер»
Все новости
Рекомендуем