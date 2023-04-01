«Фрайбург» не смог дожать «Герту»

В 26-м туре Бундеслиги «Фрайбург» принимал представителя тройки худших команд, «Герту». Хозяева доминировали и могли рассчитывать на победу, тем более что и вели в счете после удара Винценцо Грифо на 52-й минуте, но противник усилиями Жессика Нганкама отыгрались и удержали ничью.
«Фрайбург» остается четвертым, «Герта» - третья с конца.
Протокол игры
|(1:0) Грифо Винченцо52'
|77'Нганкам Жессик (1:1)
Флеккен Марк•Гульде Мануэль• 28'Гинтер Маттиас•Шмидт Кеннет58' (Шмид Жонатан (58') •Сильдиллия Килианн•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Гюнтер Кристиан•Доан Рицу•Хёлер Лукас85' (Петерсен Нильс (85') •Грифо Винченцо
Кристенсен Оливер•Уремович Филип76' (Нидерлехнер Флориан (76') •Кемпф Марк-Оливер•Дордой Мартон•Кенни Джонджо•Тусар Люка•Джигерджи Толга67' (Сердар Суат (67') •Боатенг Кевин-Принс67' (Нганкам Жессик (67') •Платтенхардт Марвин•Лукебакио Доди•Канга Вилфрид87' (Рохель Агустин (87')
01 апреля. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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