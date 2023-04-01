«Фрайбург» не смог дожать «Герту»

В 26-м туре Бундеслиги «Фрайбург» принимал представителя тройки худших команд, «Герту». Хозяева доминировали и могли рассчитывать на победу, тем более что и вели в счете после удара Винценцо Грифо на 52-й минуте, но противник усилиями Жессика Нганкама отыгрались и удержали ничью.

«Фрайбург» остается четвертым, «Герта» - третья с конца.