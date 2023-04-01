Лам отреагировал на увольнение Нагельсманна из «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Филипп Лам отреагировал на увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

«Меня удивило это решение, поскольку был подписан новый трудовой договор. Клуб верил в него, но затем принял волевое решение. В «Баварии» хотят побеждать. Если руководство видит, что что-то не так, оно начинает действовать», - передает слова Филиппа Sky Sports.

Новым главным тренером «Баварии» был назначен Томас Тухель.

Сегодня, 1 апреля, мюнхенский клуб проведет поединок против дортмундской «Боруссии». Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 19:30 по московскому времени.