Коло-Муани выбрал между «Баварией», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. По данным Sport1.de, французскому форварду более интересен переход в мюнхенскую «Баварию», нежели в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

Рандалю нравится играть в немецком чемпионате, а потому он не желает менять страну. К тому же в «Баварии» играют несколько соотечественников Коло-Муани, которые помогут ему быстрее адаптироваться в новом коллективе.

Мюнхенцы могут купить нападающего, если предложат за него не менее 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Коло-Муани провел 25 поединков, записав на свой счет 12 голов и десять результативных передач.