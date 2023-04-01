«Реал» может потратить 40 млн евро на нового защитника

22-летний нидерландский латераль Жереми Фримпонг может покинуть леверкузенский «Байер» по завершении нынешнего сезона. По сообщениям Todofichajes, футболист имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Ла Лиги.

Фримпонг может пополнить ряды мадридского «Реала», подыскивающего усиление на правый фланг обороны. Трансфер нидерландца обойдется руководству «королевского» клуба в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Жереми провел 25 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Защитник выступает за «фармацевтов» с января 2021 года.