Тухель: «Бавария» хочет вернуться на первое место»

Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против мюнхенской «Баварии» в чемпионате Германии.

«Мы взволнованы перед матчем. Хотим снова возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. Победа в этой игре не сделает нас чемпионами, как и поражение не лишит команду шансов на титул. Это будет ожесточенное сражение», - приводит слова Томаса пресс-служба мюнхенского гранда.

Матч «Бавария» - «Боруссия» состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене 1 апреля. В преддверии этого противостояния хозяева занимают второе место в таблице чемпионата Германии, отставая от «шмелей» на одно очко.