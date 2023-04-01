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«Байер» усилится защитником сборной Бразилии

01 Апреля 2023 • 07:27 Комментировать

Защитник Артур, выступающий за бразильский клуб «Америка», близок к переезду в Европу. Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в подписании 20-летнего игрока заинтересован леверкузенский «Байер».

Немцы провели переговоры по трансферу Артура и заплатят за него семь миллионов евро. В ближайшее время бразилец пройдет медицинский осмотр и подпишет трудовое соглашение. К «фармацевтам» защитник присоединится в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Артур провел шесть матчей за свой нынешний коллектив, в которых отметился ассистом. В марте он провел дебютный поединок за сборную Бразилии.

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