«Реал» установил потолок стоимости Беллингема

На летнем трансферном рынке разгорится серьёзная борьба за подписание талантливого полузащитника Джуда Беллингема. Как сообщает TodoFichajes, «Реал» установил потолок стоимости игрока – клуб не станет платить «Боруссии» больше 100 миллионов евро.

«Сливочные» не собираются вступать в финансовую гонку с мощными в этом плане клубами из Англии – в Мадриде хотят убедить 19-летнего Беллингема другими аргументами и вынудить его оказывать давление на «Боруссию».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет выручить за Беллингема 150 миллионов евро. В «Реале» считают эту сумму чрезмерной.