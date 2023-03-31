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«Реал» установил потолок стоимости Беллингема

31 Марта 2023 • 14:41 Комментировать (1)

На летнем трансферном рынке разгорится серьёзная борьба за подписание талантливого полузащитника Джуда Беллингема. Как сообщает TodoFichajes, «Реал» установил потолок стоимости игрока – клуб не станет платить «Боруссии» больше 100 миллионов евро.

«Сливочные» не собираются вступать в финансовую гонку с мощными в этом плане клубами из Англии – в Мадриде хотят убедить 19-летнего Беллингема другими аргументами и вынудить его оказывать давление на «Боруссию».

Ранее сообщалось, что «Боруссия» хочет выручить за Беллингема 150 миллионов евро. В «Реале» считают эту сумму чрезмерной.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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Комментарии (1)
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ингерман
31 Марта 2023 в 14:46
ай.. перец: 150 лямав?! ад-на-ка... А-ха-ха-ха! )))
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