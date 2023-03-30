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Чемпионат Германии. Бундеслига

Берлинский «Унион» хочет подписать Деста, но есть нюанс

30 Марта 2023 • 16:49 Комментировать

Защитник Серджино Дест входит в сферу интересов берлинского «Униона». Об этом на своих страницах рассказывает Todofichajes со ссылкой на испанский Sport. При этом есть один нюанс – немецкий клуб, вероятно, попробует подписать Деста только в случае попадания в Лигу чемпионов.

На текущий момент «Унион» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 1 апреля – против «Штутгарта» на своём поле.

Сейчас 22-летний Серджино Дест выступает на правах аренды за «Милан». Ранее сообщалось, что итальянский топ-клуб не станет выкупать американского футболиста у «Барселоны» по завершению сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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