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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» может отказаться от Беллингема - названа причина

30 Марта 2023 • 10:04 Комментировать

Трансфер полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в мадридский «Реал» под угрозой срыва. Об этом рапортуют журналисты AS.

Руководство «королевского» клуба может отказаться от подписания 19-летнего игрока, если сумма потенциальной сделки превысит 120 миллионов евро. «Реал» предпочтет потратить эти деньги на нового нападающего, который заменит на острие атаки француза Карима Бензема.

Если «Реал» откажется от борьбы за Беллингема, то главными претендентами на него будут «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В сезоне-2022/2023 Джуд провел 34 матча за «шмелей», в которых забил десять голов и отдал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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