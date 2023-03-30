«Бавария» нацелилась на центрфорварда из Серии А

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Как информирует Tuttomercatoweb, в подписании 20-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария», подыскивающая нового центрального форварда.

В борьбе за Хёйлунна немецкому гранду придется столкнуться с серьезной конкуренцией. В услугах нападающего также заинтересованы мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт датчанина с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 35 миллионов евро.