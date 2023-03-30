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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нацелилась на центрфорварда из Серии А

30 Марта 2023 • 09:20 Комментировать

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн имеет вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Как информирует Tuttomercatoweb, в подписании 20-летнего футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария», подыскивающая нового центрального форварда.

В борьбе за Хёйлунна немецкому гранду придется столкнуться с серьезной конкуренцией. В услугах нападающего также заинтересованы мадридский «Реал», туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт датчанина с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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