Авторитетный портал transfermarkt пересмотрел оценочные стоимости некоторых футболистов Бундеслиги. Так, например, талантливый полузащитник Джуд Беллингем из дортмундской «Боруссии» теперь оценивается в 120 миллионов евро, то есть он получил + 10 миллионов к стоимости.

Беллингем ворвался в топ-3 самых дорогих игроков мира. Дороже оцениваются только Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» (170 миллионов евро) и Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (180 миллионов евро).

На третьей позиции вместе с Джудом Беллингемом располагается нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, которого тоже оценивают в 120 миллионов евро.

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