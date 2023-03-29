Беллингема назвали лучшим молодым игроком Европы

Журналисты ESPN представили рейтинг лучших футболистов в возрастной категории до 21 года. На первом месте оказался полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем, за которого ближайшим летом будут бороться многие гранды.

Вторую строчку занял талантливый полузащитник «Барселоны» Педри. Топ-3 замыкает Букайо Сака, который представляет лондонский «Арсенал».

В топ-10 также входят Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Эдуардо Камавинга («Реал»), Габриэль Мартинелли («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг») и Мойсес Кайседо («Брайтон»).