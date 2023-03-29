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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нацелился на звезду «Баварии» слухи

29 Марта 2023 • 15:20 Комментировать (1)

«Реал» ищет варианты по усилению состава команды на летнее трансферное окно. Как сообщает Fichajes, мадридцы нацелились на звёздного вингера Лероя Сане, у которого в последнее время не лучшим образом складываются дела в «Баварии».

Лерой Сане оценивается специалистами портала transfermarkt в 70 миллионов евро. Действующий контракт 27-летнего вингера с «Баварией» рассчитан до средины 2025 года.

В сезоне 2022/2023 Лерой Сане забил 13 голов и отдал 7 голевых передач в 32 играх за «Баварию» в различных турнирах.

Ранее сообщалось, что мешать Лерою Сане в «Баварии» может его семейная ситуация.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Лерой Сане трансферы футбола - лето 2023
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Ceroki
29 Марта 2023 в 15:58
Лет пять назад писал что нужно его брать
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