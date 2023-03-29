Де Лигт высказался об увольнении Нагельсманна

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лихт высказался об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

«Я не ожидал, что его уволят. Был реально удивлен. Мы идем на втором месте в Бундеслиге, вышли в ¼ финала Кубка страны и Лиги чемпионов. Команда борется за трофеи.

Я связался с Нагельсманном и поблагодарил его за все, чему он меня научил. Благодаря ему я начал прогрессировать в последние месяцы», - передает слова нидерландца Bayern & Germany.

Напомним, что вместо Нагельсманна мюнхенский коллектив будет тренировать Томас Тухель. Контракт нового тренера рассчитан до 2025 года.