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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лигт высказался об увольнении Нагельсманна

29 Марта 2023 • 09:06 Комментировать

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лихт высказался об увольнении Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера команды.

«Я не ожидал, что его уволят. Был реально удивлен. Мы идем на втором месте в Бундеслиге, вышли в ¼ финала Кубка страны и Лиги чемпионов. Команда борется за трофеи.

Я связался с Нагельсманном и поблагодарил его за все, чему он меня научил. Благодаря ему я начал прогрессировать в последние месяцы», - передает слова нидерландца Bayern & Germany.

Напомним, что вместо Нагельсманна мюнхенский коллектив будет тренировать Томас Тухель. Контракт нового тренера рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Маттейс де Лигт
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