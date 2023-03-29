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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» придумала, как сорвать трансфер Беллингема в «Реал»

29 Марта 2023 • 07:15 Комментировать

Руководство дортмундской «Боруссии» не собирается отпускать полузащитника Джуда Беллингема. Как стало известно журналистам Bild, «шмели» рассчитывают удержать игрока новым выгодным контрактом. Оклад английского футболиста будет повышен в 2,5 раза – до 15 миллионов евро.

Если стороны так и не договорятся, то Джуд, скорее всего, переедет в испанский чемпионат, где интерес к нему проявляет мадридский «Реал». В Мадриде Беллингема рассматривают в качестве замены Луке Модричу или Тони Кроосу.

Контракт игрока с «Боруссией» рассчитан до 2025 года. Его трансферный ценник – 110 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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