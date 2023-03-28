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Раскрыта возможная зарплата Беллингема в «Боруссии»

28 Марта 2023 • 16:10 Комментировать

«Боруссия» надеется сохранить полузащитника Джуда Беллингема в своём составе на фоне интереса к полузащитнику со стороны многих грандов европейского футбола. Как сообщает SportBild, дортмундцы предлагают Беллингему зарплату в 15 миллионов евро в год. Также «шмели» хотят прописать в новом соглашении с игроком сумму отступных в размере не менее 150 миллионов евро.

Летом Джуд Беллингем отпразднует свой 20-й день рождения. За «Боруссию» полузащитник провёл 124 матча, в которых забил 20 голов и отдал 24 результативных паса на партнёров.

Фаворитами в борьбе за Джуда Беллингема считаются «Ливерпуль» и «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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