«Боруссия» придумала, как удержать Беллингема

В летнее трансферное окно Джуд Беллингем может пойти на повышение – полузащитником дортмундской «Боруссии» интересуются многие гранды, в том числе «Ливерпуль», «Реал» и «Манчестер Сити». Впрочем, в Дортмунде надеются сохранить Беллингема в своих рядах. Как сообщает немецкое издание Bild, «шмели» готовы предложить Джуду повышение заработной платы на 150%.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джуда Беллингема в 110 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 19-летний полузащитник провёл 34 матча, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач на партнёров.