Гнабри может уйти из «Баварии» и итальянский гранд

Атакующий полузащитник Серж Гнабри летом может уйти из мюнхенской «Баварии». Вариантом продолжения карьеры 27-летнего футболиста называется туринский «Ювентус», рапортует Todofichajes.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий гранд планирует расстаться с игроком в летнее трансферное окно. За «Баварию» Гнабри выступает с июля 2017 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Серж провел 25 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами (один – с пенальти) и четырьмя ассистами. Контракт игрока с мюнхенским грандом рассчитан до лета 2026 года. Его трансферный ценник – 65 миллионов евро.