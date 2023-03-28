«Бавария» хочет купить топ-игрока «Барселоны»

Атакующий полузащитник Усман Дембеле, который выступает за каталонскую «Барселону», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. По сообщениям журналистов Todofichajes, интерес к 25-летнему вингеру проявляет мюнхенская «Бавария».

Инициатором приглашения Дембеле является новоиспеченный наставник «Баварии» Томас Тухель. По мнению специалиста, Усман станет хорошим усилением для атакующей линии команды.

Француз связан контрактом с «сине-гранатовыми» до лета следующего года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Усман забил пять голов и сделал пять ассистов в 18 матчах Ла Лиги.