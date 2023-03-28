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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Боруссии» Коне отреагировал на интерес «ПСЖ»

28 Марта 2023 • 11:10 Комментировать

Хавбек гладбахской «Боруссии» Ману Коне отреагировал на интерес со стороны французского «ПСЖ». Об этом об пообщался с журналистами Le Parisien.

«ПСЖ»? Я родился в Париже и делал там первые шаги в футболе. Логично, что меня связывают с переходом в этот клуб. Но для меня не имеет большого значения, куда я перейду. Просто хочу выходить на поле и играть. Если я уйду из «Боруссии», то выберу клуб, в котором буду получать стабильную игровую практику», - передает слова полузащитника Le Parisien.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Коне провел 24 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах ПСЖ Ману Коне
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