Игрок «Боруссии» Коне отреагировал на интерес «ПСЖ»

Хавбек гладбахской «Боруссии» Ману Коне отреагировал на интерес со стороны французского «ПСЖ». Об этом об пообщался с журналистами Le Parisien.

«ПСЖ»? Я родился в Париже и делал там первые шаги в футболе. Логично, что меня связывают с переходом в этот клуб. Но для меня не имеет большого значения, куда я перейду. Просто хочу выходить на поле и играть. Если я уйду из «Боруссии», то выберу клуб, в котором буду получать стабильную игровую практику», - передает слова полузащитника Le Parisien.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Коне провел 24 поединка, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.