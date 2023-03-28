Бреме попал в неловкую ситуацию, случайно «засветив» грудь своей подруги

Бывший немецкий чемпион мира Андреас Бреме попал в неловкую ситуацию из-за модного ныне желания снимать все и вся вокруг себя и делиться всеми подробностями своей жизни. Приехав отдохнуть на озеро Гарда в северной Италии, Бреме, в прошлом проведший несколько лет своей карьеры в этой стране, решил снять свой номер на видео и показать его подписчикам в социальной сети.

Но именно в момент прямой трансляции в кадре случайно показалась Сюзанн Шафер, подруга Бреме - и появилась женщина, что называется, в чем мать родила. Прервать трансляцию Бреме не догадался - и в результате «тема сисек», что называется, была раскрыта в полной мере.