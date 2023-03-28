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Гвардиол ответил на вопрос о своём трансфере

28 Марта 2023 • 08:00 Комментировать

Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол, выступающий на клубном уровне за немецкий «РБ Лейпциг», ответил на вопрос о своем возможном трансфере грядущим летом.

«Я знаю, что руководство клуба не хочет продавать меня этим летом. Поэтому не вижу смысла мусолить эту тему. Сейчас для меня самое главное – завершить сезон в «РБ Лейпциге» как можно успешнее», - передает слова защитника Net.hr.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Гвардиолу со стороны «Манчестер Сити».

21-летний защитник связан контрактом с «РБ Лейпцигом» до середины 2027 года. Его трансферный ценник – 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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