Буффон охарактеризовал Тухеля

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, выступающий за «Парму», поделился мнением о главном тренере мюнхенской «Баварии» Томасе Тухеле.

«Это очень умный специалист. Я работал со многими людьми, которые были очень умны. Тухель умеет сочувствовать, кажется честным и излучает позитив. Его тренировки и идеи были необычными. Это характеризует его как изобретательного тренера», - передает слова Джанлуиджи Bayern&Germany.

Тухель занял пост главного тренера «Баварии» 24 марта. Специалист подписал с мюнхенским клубом контракт, рассчитанный до лета 2025 года.