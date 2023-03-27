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Буффон охарактеризовал Тухеля

27 Марта 2023 • 09:36 Комментировать

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон, выступающий за «Парму», поделился мнением о главном тренере мюнхенской «Баварии» Томасе Тухеле.

«Это очень умный специалист. Я работал со многими людьми, которые были очень умны. Тухель умеет сочувствовать, кажется честным и излучает позитив. Его тренировки и идеи были необычными. Это характеризует его как изобретательного тренера», - передает слова Джанлуиджи Bayern&Germany.

Тухель занял пост главного тренера «Баварии» 24 марта. Специалист подписал с мюнхенским клубом контракт, рассчитанный до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джанлуиджи Буффон Томас Тухель
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