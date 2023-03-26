​Киммих: «У Нагельсманна не было проблем в раздевалке»

Игрок «Баварии» Йозуа Киммих опроверг информацию о том, что у Юлиана Нагельсманна имелись проблемы в раздевалке.

Напомним, что в пятницу «Бавария» объявила об увольнении Нагельсманна с должности главного тренера команды.

«Не могу сказать, что у Нагельсманна были проблемы в раздевалке. В коллективе ничего не указывало на то, что он потерял раздевалку, или что футболисты недовольны. Мы все были удивлены [его увольнением]», - сказал Киммих TZ.

Как известно, новым рулевым «Баварии» стал Томас Тухель. Ближайший матч команда проведёт 1 апреля – против дортмундской «Боруссии».

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