Раскрыта зарплата Тухеля в «Баварии»

Немецким журналистам стала известна заработная плата новоиспеченного главного тренера мюнхенской «Баварии» Томаса Тухеля. Согласно данным Sport Bild, специалист будет зарабатывать порядка 10-12 миллионов евро за сезон.

Официально о назначении Тухеля было объявлено 24 марта. Он сменил у руля команды Юлиана Нагельсманна, которого отправили в отставку. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2025 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов мюнхенцы вышли в четвертьфинал, где встретятся с «Манчестер Сити».