Уход Левандовски также был поставлен в вину Нагельсманну, когда его увольняли

«Бавария» сменила своего главного тренера, Юлиану Нагельсманну указали на дверь, и, похоже, важным фактором в этом стало недоверие к тренеру со стороны некоторых игроков. Когда эта масса недоверия и количества разочарованных в нем игроков стала критичной, Нагельсманну решили указать на дверь, сообщает Sport Bild.

А началось все, как уточняет источник, с ухода Роберта Левандовски, который покинул клуб летом прошлого года. Поляк покинул клуб, посчитав, что Нагельсманн не собирается ставить футбол, выгодный Левандовски, и это при том, что перед этим он провел свой самый результативный сезон в «Баварии» за все время пребывания там.