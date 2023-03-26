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Уход Левандовски также был поставлен в вину Нагельсманну, когда его увольняли

26 Марта 2023 • 00:42 Комментировать

«Бавария» сменила своего главного тренера, Юлиану Нагельсманну указали на дверь, и, похоже, важным фактором в этом стало недоверие к тренеру со стороны некоторых игроков. Когда эта масса недоверия и количества разочарованных в нем игроков стала критичной, Нагельсманну решили указать на дверь, сообщает Sport Bild.

А началось все, как уточняет источник, с ухода Роберта Левандовски, который покинул клуб летом прошлого года. Поляк покинул клуб, посчитав, что Нагельсманн не собирается ставить футбол, выгодный Левандовски, и это при том, что перед этим он провел свой самый результативный сезон в «Баварии» за все время пребывания там.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн
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