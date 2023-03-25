​Салихамиджич назвал дату и время, когда «Бавария» перестала верить в Нагельсманна

Хасан Салихамиджич, который занимает должность спортивного директора «Баварии», признался, в какой момент клуб перестал верить в Юлиана Нагельсманна.

Как известно, в пятницу «Бавария» объявила об уходе Нагельсманна с должности главного тренера. Новым рулевым мюнхенской команды стал известный немецкий специалист Томас Тухель.

«Мы верили в Юлиана Нагельсманна до 23:00 воскресенья», - сказал Салихамиджич, чьи слова приводит портал Goal.

Первый матч под руководством Томаса Тухеля «Бавария» проведёт 1 апреля – против дортмундской «Боруссии» на своём поле. Именно «шмели» лидируют в Бундеслиге, а «Бавария» отстаёт на одно очко.