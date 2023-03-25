​В «Баварии» были проблемы из-за девушки Нагельсманна

В пятницу Юлиан Нагельсманн был уволен из «Баварии». Маркус Баббель, который ранее выступал за мюнхенский клуб, рассказал о том, что в команде были проблемы из-за девушки Нагельсманна по имени Лена.

«Я знаю, что отношения Нагельсманна с репортёром Bild были большой проблемой в раздевалке. Возникло недоверие, потому что некоторые игроки не могли говорить, что они думают. Они боялись, что всё попадёт в газету», - сказал Баббель Blick.

Добавим, что новым главным тренером «Баварии» стал Томас Тухель, который с сентября не имел клубной прописки.

Девушка Нагельсманна тоже потеряла работу