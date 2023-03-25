Нагельсманн – лучший уволенный тренер по среднему количеству очков в топ-5 лигах

В пятницу «Бавария» объявила об отставке Юлиана Нагельсманна с должности главного тренера. Специалисты из transfermarkt раскопали интересую статистику. Если взять топ-5 лучших лиг Европы, то Нагельсманн занимает первое место среди уволенных тренеров по среднему количеству набранных очков. Речь идёт о специалистах, которые провели хотя бы 20 матчей.

Показатель Юлиана Нагельсманна – 2,38 набранного очка в среднем. Дальше в этом своеобразном рейтинге идут Рафаэль Бенитес (был уволен из «Реала») с 2,24 очка и Радомир Антич (был уволен из «Реала») с 2,20 очка.

Напомним, что новым главным тренером «Баварии» стал Томас Тухель.