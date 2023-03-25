Защитник «Боруссии» Шлоттербек высказался о чемпионской гонке в Германии

Защитник Нико Шлоттербек, выступающий за дортмундскую «Боруссию», поделился мнением о чемпионской гонке в Бундеслиге.

«Сейчас у нас больше очков, чем у «Баварии». Титул? Конечно, мы хотим стать чемпионами. Делаем все ради этого. Нам нужно продолжать прогрессировать, показывать свой менталитет и готовность каждую неделю», - передает слова Шлоттербека Sport Bild.

Очный матч между «Боруссией» и «Баварией» состоится в Дортмунде. Дата проведения встречи - 1 апреля.

После 25 туров чемпионата Германии мюнхенский клуб отстает от лидирующих «шмелей» на одно очко.